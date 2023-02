Apre domani Micam "Calzature a caccia dei livelli pre covid"

Apre domani a Milano il salone Internazionale della calzatura, che fino al 22 febbraio animerà gli spazi della fiera con la sa 95esima edizione di Micam. Forte dei consensi di un mercato in ripresa, la manifestazione si svolgerà nuovamente su quattro giorni per dare alle aziende espositrici e ai buyer nazionali e internazionali ancora più opportunità di incontro e di business. In mostra ci saranno 988 marchi, di cui 451 di espositori internazionali. presenti molte aziende calzaturiere della zona. Per la presidente di Micam e Assocalzaturifici, Giovanna Ceolini si tra "dell’appuntamento atteso dagli operatori internazionali per concretizzare le occasioni di business – dice – . Da sempre è la cartina di tornasole del mercato, palcoscenico privilegiato dove intercettare i trend che diventeranno le realtà del futuro. In una fase cruciale per sostenere la ripresa economica del settore e riportare la produttività ai livelli pre-pandemia, questa rassegna rappresenta una opportunità straordinaria".