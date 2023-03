Appuntamenti ed esami si prenotano all’Auser col servizio ’Zero code’

Ha appena aperto i battenti ma è già a disposizione per servizi utili ai cittadini. All’Auser di Cerreto Guidi sarà possibile prendere appuntamenti con Zero Code, servizio messo a punto dalla sanità regionale per prenotare analisi e visite. Nella nuova sede infatti chi si trova in difficoltà con l’uso della tecnologia potrà avere supporto. Sarà possibile usufruire del servizio all’interno del Centro Culturale Saccenti, in via Vittorio Veneto, il martedì e il giovedì dalle 10 alle 12 e il venerdì dalle 16 alle 17,30. Dal 7 marzo lo si potrà fare il martedì dalle 16 alle 17,30 al Circolo Acsi XXIII Agosto di Stabbia e dal 15 marzo, il mercoledì, al ’Tozzini’ di Lazzeretto. "Abbiamo chiesto all’Auser se fosse possibile attivarsi dopo aver verificato il disagio avvertito dalla popolazione - dice il sindaco Simona Rossetti - Ringrazio l’Auser per aver raccolto la proposta e averla messa in pratica".