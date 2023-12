Approvato il Piano strutturale. Ecco come cambierà il territorio

Sviluppo del territorio, avanti tutta. Il Consiglio Comunale ha approvato il Piano Strutturale, un atto che aprirà la strada alla stesura del nuovo Piano Operativo Comunale. "Con questa approvazione – dichiara il sindaco Alessio Mugnaini – abbiamo provato a delinare i nostri obiettivi di sviluppo per Montespertoli. Consumare meno suolo non vuol dire non crescere ma essere consapevoli dell’equilibrio che la presenza dell’uomo deve avere con il contesto rurale nel quale viviamo. Chi vuole investire sa che Montespertoli darà opportunità, a condizione che siano progetti integrati con il territorio, che siano innovativi, sostenibili dal punto di vista energetico e che possano portare valore a tutta la comunità". Sviluppo del sistema lavoro, del turismo, dell’agricoltura, ma anche il recupero dell’esistente e nuovi servizi pubblici sono gli obiettivi prioritari. In ottica di edilizia green sono state inserite regole per contrastare la dispersione abitativa promuovendo il recupero dell’attuale patrimonio edilizio e la riqualificazione delle aree esistenti, ottimizzando e riducendo l’uso di nuovo suolo. Nel contesto del Piano si è operato per la previsione di sviluppo delle zone destinate a attività artigianali o commerciali, con l’obiettivo di sostenere le imprese innovative che giocano un ruolo significativo nello sviluppo locale, come ad esempio per le zone artigianali di Baccaiano, Anselmo e Martignana. Previsto l’ampliamento dell’area delle nuove scuole di fianco al Polo della Salute (valle del Turbone). La zona sportiva a Baccaiano è in fase di espansione; è stata inserita quindi la possibilità di un ampliamento degli spazi a servizio della piscina comunale. A Martignana è stato inserito nel Piano la previsione di una nuova area sportiva per un palazzetto o un campo da calcio o rugby. Particolare attenzione è stata rivolta alla prospettiva di sviluppo dei centri ippici nel territorio, settore in grande via di sviluppo per il turismo. Dal punto di vista della viabilità l’iniziativa più importante riguarda la previsione di una area all’interno della quale poter progettare la realizzazione di una variante per l’abitato di Anselmo. Pianificato anche il potenziamento delle infrastrutture ciclopedonali per favorire sia il turismo “slow” che la valorizzazione delle risorse naturalistiche.