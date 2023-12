Approvato il bilancio. Nessun aumento per tasse e tributi. Risorse per la scuola

Nessun balzello sulle tasse. È questa la (buona) notizia che emerge dal bilancio di previsione approvato nel corso del consiglio comunale che si è tenuto giovedì. Ma anche risorse per le scuole, per la manutenzione di strade, marciapiedi e verde urbano e per i servizi sociali. E ancora: altri soldi sono stati previsti per il contributo affitti, nonostante i tagli decisi a livello governativo, per sostenere i cittadini. Sono questi alcuni dei passaggi chiave del bilancio di previsione 2024-26, approvato con 14 voti favorevoli di Pd e Questa è Empoli, 6 voti contrari di FdI-Centrodestra per Empoli, Lega Salvini Empoli e Buongiorno Empoli-Fabricacomune.

"Anche quest’anno rispettiamo la scadenza del 31 dicembre per approvare il bilancio di previsione, uno step importante – sottolinea la sindaca Brenda Barnini –. È una manovra che non aumenta la pressione fiscale e, considerato che siamo all’interno di una circostanza macroeconomica sfavorevole visto che il bilancio del Comune non è differente rispetto a quello di famiglie e imprese, questo rappresenta un elemento positivo e non scontato". Per quanto riguarda il piano degli investimenti e delle opere pubbliche, "rimane sui livelli straordinari vissuti in questi anni, livelli legati anche alla grande stagione di finanziamenti regionali ed europei - prosegue la sindaca - Anche nel bilancio 2024-26 gran parte degli investimenti è legata a queste risorse. Cito il progetto Arno Vita Nova, il completamento delle opere legate al Pnrr e quelle che andranno a conclusione nel 2024. A fine gennaio apriremo Casa Leggenda negli spazi recuperati dell’ex Convitto infermieri, entro primavera chiuderemo il cantiere relativo al primo ‘pezzo’ dell’ospedale vecchio, mentre l’intervento relativo all’ala dell’ospedale che guarda via Roma è in fase di avvio e proseguiremo con l’azione di manutenzione straordinaria su strade e marciapiedi e su tutte le infrastrutture di competenza comunale". Entrando più nel dettaglio, per l’anno 2024 sono previste risorse per oltre 1,6 milioni a copertura delle spese per appalti dei servizi educativi di infanzia finanziati con mezzi propri dell’ente e trasferimenti regionali.

Nel corso del Consiglio è stato inoltre approvato un punto dell’ordine del giorno relativo alle aliquote Imu. Per quanto riguarda le aliquote Imu 2024, il Comune di Empoli ha di fatto recepito quanto previsto dal decreto ministeriale 7 luglio 2023, adeguandosi alla normativa vigente per quanto riguarda l’organizzazione delle fattispecie previste.

È stato poi approvato il punto relativo alle modifiche al regolamento Taric: in pratica l’amministrazione ha variato alcuni parametri relativi alle soglie di premialità per favorire aziende caratterizzate da una ridotta capacità di differenziare i rifiuti, nonché ridurre il volume previsto per gli svuotamenti minimi per le utenze domestiche con un alto numero di componenti familiari che si è rivelato sovrastimato. È stato previsto per le grandi utenze dotate di contenitori scarrabili di contabilizzare gli svuotamenti sulla base di volumi minimi di rifiuto indifferenziato stimato e frequenze di ritiro concordate con l’utenza stessa. Ma non è finita. È stata anche introdotta la facoltà per i nidi di infanzia, al pari di Rsa e Case di Cura, di poter chiedere al gestore l’esclusione dalla quota di rifiuti indifferenziati quelli derivanti da prodotti assorbenti per la persona purché raccolti separatamente.

Nella volontà di una corretta distribuzione dei costi della raccolta rifiuti tra gli utenti, è stata infine chiarita la modalità di calcolo della tariffa nei confronti di coloro che hanno chiesto l’attivazione del servizio ma non abbiano ritirato i propri contenitori nei tempi stabiliti. La tariffa sarà determinata sulla base delle volumetrie assegnate e in considerazione della categoria merceologica di appartenenza.