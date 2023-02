Apprendimento migliore... ad alta voce

La ricerca dimostra che la lettura ad alta voce contribuisce a sviluppare competenze cognitive in giovani e adulti. Secondo uno studio condotto dall’azienda Rakuden Kobo, il 2022 ha fatto registrare un significativo aumento della lettura di libri e audiolibri, ben il 62% rispetto al 2021. Si legge soprattutto nelle ore serali, quando l’attività del cervello è maggiormente predisposta a fortificare la memoria. Particolare importanza, in questa buona e salutare pratica, riveste la "lettura ad alta voce" indagata e sostenuta dal professor Batini dell’Università di Perugia.

In essa si riscontrano vantaggi cognitivi, emotivi, relazionali e linguistici, oltre che benefici neurologici. Questo metodo è stato sperimentato non solo nelle scuole, ma anche in ambito sanitario con i malati di demenza dimostrando che aiuta a migliorare la loro condizione. Leggere aumenta la conoscenza del mondo, di se stessi e degli altri favorendo il successo formativo e riducendo l’abbandono scolastico. Se le parole compongono frasi, le frasi compongono storie e le storie diventano libri, non ci resta che leggerle per viverle.