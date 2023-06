"Appello ai cittadini per sostenere Acque Spa"

Una presa di posizione netta quella espressa dal Coordinamento della Associazioni No Multiutility in merito alla questione che ha visto opposti il Cda di Acque Spa e di Alia. Un contenzioso che si è di recente risolto in tribunale con il pronunciamento del giudice a favore di Alia, ammessa di diritto a far parte della compagine societaria di Acque Spa, di cui detiene il 20 per cento delle azioni dopo aver inglobato Publiservizi che ne era, a sua volta, proprietaria. Dopo aver ripercorso le tappe dell’attività degli amministratori di Acque Spa che, secondo il Coordinamento di cui fa parte anche il Comitato Trasparenza per Empoli, si sono prodigati affinché si avviasse il percorso per la gestione pubblica del servizio idrico, i portavoce del Coordinamento stesso esprimono la loro disapprovazione per come si è conclusa la vicenda con Alia Spa. "Il Consiglio di amministrazione di Acque SpA, che ringraziamo per la coerenza e la correttezza dimostrate, si è opposto alla trascrizione del cambio di titolarità delle azioni detenute da Publiservizi e cedute, con la fusione, ad Alia, ritenendo il trasferimento in contrasto con lo statuto sociale. Purtroppo il Tribunale delle Imprese toscano ha accolto il ricorso di Alia ritenendo ammissibile il trasferimento. Esprimiamo la nostra solidarietà agli amministratori di Acque Spa e ci impegniamo a fare tutto quello che è nelle nostre possibilità per sostenere la loro posizione, invitando i cittadini ad affiancarci per rafforzare le nostre iniziative volte a promuovere, anche sul tema della gestione dei servizi pubblici essenziali, la più ampia partecipazione possibile".