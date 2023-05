Apoteosi Sant’Andrea Il Palio è degli insuesi per la settima volta E Gavino Sanna fa tris

FUCECCHIO

Non ci crede Sant’Andrea. Ma non è un sogno. E’ tutto vero. Il popolo degli insuesi è in festa per la vittoria da record. La frusta alzata è quella di Gavino Sanna che domina tutta la corsa e non tradisce le aspettative. E’ per la terza volta il re indiscusso della buca del Palio di Fucecchio. Sono i rossoverdi a portarsi a casa - per la settima volta - l’ambito cencio della 42esima edizione della manifestazione. Banzay montato da Sanna brucia le contendenti sul tempo in una gara al cardioapalma con una mossa lunga e complessa che riporta la contrada a festeggiare dopo il 2019.

Un Palio avvincente, con l’ordine di arrivo che vede secondo Cappiano, seguito da Torre, Samo, Ferruzza, San Pierino, Massarella e Borgonovo. "E’ un sogno che ho fin da quando ero piccolo – ha commentato emozionato il capitano vittorioso Manuel Spagli – La nostra è la contrada che si merita la vittoria: non ha la rivale ma non ha nemmeno rivali. La formula magica? Crederci e lavorare tutto l’anno per arrivare fino a qui". Il Drappo del 2023 sarà ricordato anche e soprattutto per la realizzazione a quattro mani. L’opera proposta dalle artiste fucecchiesi (appartenenti a contrade rivali) Elisa Motta e Benedetta Chiari, capolavoro tutto in rosa, è toccato in sorte agli insuesi. Il Palio dunque è donna quest’anno, dato che fortunello e presidente in Sant’Andrea sono donne. E forse non è un caso. Ma ripercorriamo i momenti salienti della giornata.

Fino all’ultimo il meteo ci ha messo lo zampino. E’ stato un ingresso bagnato quello delle 12 contrade in Buca, alle 14,30 di ieri. E poi, improvvisamente, è sbocciata la primavera. Il sorteggio ha voluto che le prime cinque pronte a sfidarsi per la finale fossero le due rivali, Torre e Massarella con Ferruzza, Borgonovo, Porta Bernarda e Querciola di rincorsa. Restano fuori Querciola con Alessio Migheli su Austesu e l’accoppiata Valter Pusceddu-Zucarello di Bernarda. Alle 16,45 la Buca torna a scaldarsi, scendono in pista Sant’Andrea, Porta Raimonda, Cappiano, Samo e Botteghe; la partenza di rincorsa è per San Pierino. Teso il canape, via dunque alla seconda corsa di qualificazione con una prima mossa invalidata da Andrea Calamassi. Una batteria che toglie il fiato, si fa accesissima la contesa. Oltre a Botteghe, viene tagliato fuori inaspettatamente uno dei big, Porta Raimonda, con il favorito Compilation. Cresce l’adrenalina: le due coppie di rivali galoppano in finalissima. E Sant’Andrea esulta.

Ylenia Cecchetti