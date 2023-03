La vittoria dell’apicoltore, il Tar: "Vietato costruire"

L'apicoltore Stefano Parisi (Foto Gasperini/Germogli)

Cerreto Guidi, 4 marzo 2023 – Niente cemento vicino alle api. Sono salvi gli alveari di Stefano Parisi, apicoltore che da oltre dieci anni produce miele nella zona del borgo Il Pino, nella frazione di Lazzeretto a Cerreto Guidi, in alcuni terreni in affitto che appartenevano alla villa medicea. La sua colonia da quasi tre milioni di api era messa a repentaglio dagli imminenti lavori per realizzare un mega magazzino da oltre 1300 metri cubi, autorizzato dal Comune di Cerreto Guidi con parere positivo espresso anche dalla Regione Toscana. Ma l’apicoltore non si è arreso: lo scorso aprile ha fatto ricorso dopo aver denunciato il caso su La Nazione e adesso il Tar gli ha dato ragione. Il tribunale amministrativo ha riconosciuto infatti che i mezzi agricoli destinati al magazzino sarebbero "fonte di notevole inquinamento acustico e ambientale", si legge nella sentenza. Il tutto a poca distanza dai terreni utilizzati per la coltivazione di vigneti e per l’apicoltura. Una distanza ritenuta "esigua, insufficiente a impedire che le attività inquinanti svolte nel manufatto si ripercuotano sull’attività di apicoltura".

Nel dispositivo si evidenzia come "la salvaguardia dell’ambiente costituisca un valore fondamentale meritevole di protezione". Accogliendo il ricorso, il Tar ha stabilito che il permesso di costruire in variante, rilasciato dal Comune nel 2021, deve essere annullato. Non solo: il Comune, insieme alla società che avrebbe voluto costruire il magazzino, è stato condannato a pagare le spese legali a carico dell’apicoltore, circa 3.500 euro oltre oneri accessori.

"La costruzione sarebbe stata troppo invasiva in un territorio agricolo dove vivono oltre due milioni e mezzo di api. Sono davvero felice per questo risultato", commenta Stefano Parisi, assistito dall’avvocato Giovanni Taddei Elmi e supportato a livello tecnico da sue professionisti come l’architetto ambientalista Lorenza Del Carlo, esperto in impatto ambientale e Massimo Mirabile, agronomo specializzato in attività ambientali relative al fabbisogno delle api. "Si tratta di una sentenza storica che protegge l’ambiente e mette un freno alla cementificazione – conclude l’apicoltore – Sono felice che i tempi della giustizia siano stati così brevi. È una vittoria per il territorio e per tutte le aziende biologiche e biodinamiche".