Apertura Straordinaria per Tesserini Venatori a Querce il 29 Agosto

Lo sportello comunale di Querce effettua un’apertura straordinaria martedì 29 agosto dalle 10 alle 12 per la consegna dei tesserini venatori per la stagione di caccia 2023-2024. La consegna dei tesserini nel Palazzo comunale (Via La Marmora 34 a Fucecchio) è pertanto sospesa per l’intera mattina del 29 agosto. La riconsegna del tesserino della passata stagione venatoria – ricorda l’amministrazione – deve essere fatta al Comune di residenza entro il 31 agosto di ciascun anno. Allo stesso tempo viene ricordato che è possibile richiedere anche il tesserino ventaorio digitale getsibile attraverso apposita App. Per inforamazioni 0571 268257.