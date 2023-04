Aperta tre anni fa alle porte della città

La Rems di Empoli è stata inaugurata nel luglio 2020 a conclusione dei primi interventi di trasformazione dell’ex casa circondariale in residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza. È la prima struttura di riferimento per l’area dell’Asl Toscana Centro e la seconda a livello regionale, dopo l’apertura della residenza di Volterra nel 2015. Nel 2014 sono stati chiusi gli ospedali psichiatrici giudiziari, destinando nelle Rems quei pazienti autori di reato affetti da infermità o seminfermità psichica per iniziare percorsi terapeutico riabilitativi, gestiti dal dipartimento di salute mentale dell’azienda.

Il progetto ha previsto la realizzazione dell’intervento in due fasi: la prima fase ha permesso di accogliere 9 pazienti (solo uomini). A completamento dei restanti lavori, la struttura potrà ospitare fino a 20 pazienti.