Strappa la collanina dal collo a un anziano e fugge

Fucecchio, 31 ottobre 2023 – Ha strappato dal collo una catenina con un ciondolo in oro a un anziano seduto in un bar di Fucecchio (Firenze), poi è fuggito a piedi ma è stato inseguito dagli avventori del locale fino all'arrivo dei carabinieri. È finito così in manette ieri pomeriggio un 23enne ivoriano, residente a Fucecchio e già noto alle forze dell'ordine, per il reato di furto con scasso.

Durante la fuga l'uomo si è disfatto della refurtiva che è stata recuperata e restituita all'anziano proprietario, che non ha riportato lesioni dal furto. Oggi si è tenuto il processo con rito direttissimo presso il tribunale di Firenze, l'arresto è stato convalidato e per il 23enne è stato disposto il divieto di dimora nella provincia di Firenze.