Anziane aggredite. C’è sete di giustizia : "Vogliamo vedere i baby rapinatori"

Ci sono le immagini della loro discesa dal treno all’arrivo in città e della loro fuga a piedi dopo il misfatto: i volti sarebbero abbastanza nitidi da permetterne l’identificazione. E poi ci sono le testimonianze dei tanti che hanno assistito alla scena, poliziotti del Commissariato di Empoli compresi che si sono lanciati all’inseguimento dopo aver interrotto il malefico piano accendendo le sirene della volante: chissà come sarebbe potuta andare a finire se non ci fosse stata questa fortunata coincidenza, fa paura già soltanto soffermarsi a immaginarlo.

I quattro ragazzi che nel sabato dell’Epifania – in pieno giorno e in pieno centro, nel sottopasso ferroviario, lungo una strada trafficatissima – hanno rapinato due anziane hanno le ore contate. Ormai ci siamo: gli inquirenti sono sulle tracce della baby gang originaria della Valdelsa e composta, purtroppo, anche da minorenni. Basterà collegare tutti i puntini raccolti in questi giorni di indagini serrate e dare, ufficialmente, un nome a quell’ombra oscura che hanno allungato sulla città.

Le aspettative di giustizia – delle due vittime e delle loro famiglie, ma anzi della comunità intera – sono altissime. Sapere che i quattro baby rapinatori possano venire presto chiamati a prendersi le proprie responsabilità è un balsamo che lenisce il dolore che hanno procurato. "Sì, vogliamo sapere chi sono. Abbiamo bisogno di saperlo perché con la loro azione hanno rovinato la vita della nostra povera mamma – commentano Manuela e Riccardo Mussetti tenendo la mano a Carla Niccolai, l’83enne che ne è uscita gravemente ferita –. È terribile pensare che possano essere dei ragazzi qualsiasi, all’apparenza perbene. Nostra mamma ha ripetuto più volte che potevano essere i suoi nipoti... Intanto ringraziamo Empoli e gli empolesi per le bellissime prove di solidarietà e di affetto". Un tesoro in questi giorni difficili e di attesa. ’Nonna’ Carla, infatti, è ancora ricoverata in ospedale: è stata sottoposta ieri alla risonanza magnetica per i traumi e l’ematoma alla testa, e prossimamente verrà fissata la data dell’operazione all’omero. Facciamo tutti il tifo per lei.

elisa capobianco