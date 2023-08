Empoli, trovata morta l’anziana scomparsa

Empoli, 12 agosto 2023 – Sono purtroppo finite nel peggiore dei modi le ricerche di Rosa Zotti, la donna di 89 anni che era scomparsa due giorni fa a Empoli. Questa mattina il corpo senza vita dell’anziana donna è stato ritrovato in zona Case Nuove.

"Purtroppo è arrivata la notizia che nessuno avrebbe voluto. La signora Rosa è stata ritrovata senza vita dopo due giorni di ricerche. Ho sentito adesso il figlio che ringrazia tutti i volontari, le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e tutti coloro che si sono adoperati per cercare la madre", ha scritto la sindaca Brenda Barnini sui social.

A lanciare l’allarme, giovedì, era stato il figlio dopo che non l’aveva vista rincasare nella sua abitazione di Ponte a Elsa. La signora Zotti era uscita per fare una passeggiata come suo solito ed era andata al gattile in Carraia, poi di lei si erano perse le tracce: le ricerche, molto intense e anche effettuate con l’aiuto di droni e elicotteri, si erano concentrate nella zona del Pozzale. Stamani la tragica scoperta.