Anziana scomparsa, ritrovata al parco di Serravalle in buone condizioni

EMPOLI

Sono state ore di apprensione per i parenti e gli amici, che nel pomeriggio di lunedì l’hanno vista uscire di casa per la consueta passeggiata, ma poi ne avevano perso le tracce. Una donna di 75 anni, di origine cinese, che risultava dispersa da lunedì sera, è stata rintracciata ieri mattina nell’area del quartiere di Serravalle. I soccorritori l’hanno trovata infreddolita per la notte passata all’aperto, ma tutto sommato in buone condizioni di salute.

La denuncia di scomparsa è stata presentata ai carabinieri dai familiari nella tarda serata di lunedì. Subito sono partite le ricerche che si sono intensificate nella mattinata di ieri concentrandosi in particolare nell’area del parco di Serravalle, dove la donna era solita passeggiare. Una task force composta dagli uomini dell’Arma, volontari della Misericordia di Empoli, Vab di Limite e Protezione civile dell’Unione dei Comuni, ha avviato una capillare attività di ricerca sul territorio che in poco tempo ha permesso di ritrovare la dispersa.

La donna è stata rintracciata in un boschetto, nei pressi di via della Tinaia. Sedeva a terra tra la vegetazione in una sorta di giaciglio che, probabilmente, aveva allestito nel tempo. I soccorritori infatti l’hanno trovata avvolta in delle coperte. A quanto appreso la donna era solita fare delle lunghe passeggiate e rientrare anche dopo l’orario di cena. È per quello che i familiari hanno aspettato prima di denunciarne la scomparsa.

La 75enne quando è stata soccorso era cosciente, presentava una leggera ipotermia e per accertamenti è stata trasportata al pronto soccorso del San Giuseppe in codice giallo con un’ambulanza della Misericordia. Lì è stata poi raggiunta dai familiari che finalmente hanno potuto tirare un sospiro di sollievo.

i.p.