Anziana scompare da casa Ricerche frenetiche

EMPOLI

Le ricerche sono andate avanti per tutta la giornata di ieri, purtroppo senza esito. Carabinieri, protezione civile, polizia municipale, vigili del fuoco, volontari hanno passato al setaccio tutto il territorio dell’empolese alla ricerca della signora Rosa Zotti di 89 anni, residente in via Osteria Bianca nella frazione di Ponte a Elsa. La donna, a quanto appreso, ieri mattina, intorno alle 10, ha raggiunto il gattile nella zona di Carraia dove si era recata per prendere un gatto presente nella struttura. L’anziana è vedova, vive da sola, è perfettamente autonoma e si sposta agevolmente a piedi o con i mezzi pubblici. Non ha la patente, né un telefono cellulare con sè. Dopo aver parlato con le volontarie del gattile, non avendo trovato un micio che corrispondesse alle sue richieste, se n’è andata.

Secondo quanto riferito dalle stesse persone del gattile la signora è apparsa lucida. Nessun segnale che potesse far pensare che la donna si fosse smarrita. Da quel momento però di lei si sono perse le tracce. La denuncia di scomparsa è stata fatta ai carabinieri della compagnia di Empoli dal figlio che nel primo pomeriggio di ieri, come di consueto, era andato a trovarla per salutarla ed accertarsi che stesse bene. Varcata la soglia l’amara scoperta: la mamma non era rientrata. Ricostruiti gli spostamenti della mattina, il figlio si è rivolto agli uomini dell’Arma nella speranza di ritrovare al più presto il genitore. Subito sono partite le ricerche. I militari hanno battuto palmo a palmo la zona in cui l’anziana è stata vista per l’ultima volta, allargando le ricerche a tutto il territorio.

Nella frenetica attività si sono unite squadre della protezione civile con un cane specializzato nella ricerca di persone scomparse. Impegnati anche i vigili del fuoco e personale delle associazioni di volontariato. Per raggiungere luoghi più impervi i soccorritori si sono spostati anche con un quad. Per agevolare le ricerche è stato fatto volare anche un drone, che però dall’alto non ha rilevato tracce della donna.

Rosa Zotti, quando è uscita di casa ieri mattina indossava un vestito leggero a fiori. Con il suo solito passo svelto si è allontana e ancora nessuno sa dov’è.

i.p.