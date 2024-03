Anziana rapinata in casa di mattina: spinta e minacciata per pochi soldi

Fucecchio 14 marzo 2024 – Sono passati dalla porta d’ingresso trovata aperta. In casa una 73enne che si trova davanti due uomini a volto travisato. Questione di attimi. E di terrore. Sono le 11.10 di domenica. Una domenica come tante e che si rivela, invece, di autentica paura in una casa di Massarella.

L’anziana viene minacciata e presa a spintoni fino a farla cadere a terra. Indifferenti al fatto che fosse una donna d’età, e spaventata. Vogliono i soldi, e li vogliono subito. Quelli che sono sono. Vanno bene anche i 25 euro che la famiglia ha in casa. I due – "giovani e non italiani", secondo la prima ricostruzione – a quel punto se ne vanno e scatta l’allarme e la richiesta di aiuto al numero unico delle emergenze.

I carabinieri della compagnia di Empoli si precipitano a Massarella – siamo nel cuore delle Cerbaie, una delle località che deve vedersela con lo spaccio e la criminalità che vi ruota attorno alla Cerbaie –: la signora, fortunatamente, non ha riportato alcunché di grave, se non una immensa paura.

Le indagini sono scattate immediatamente e, da quanto si apprende, stanno procedendo in più direzioni dopo aver vagliato attentamente il contesto ambientale dove i fatti sono avvenuti, le modalità, la descrizione del comportamento dei soggetti e il loro accento. Non ci sono telecamere, in questo caso, che possano offrire agli inquirenti un supporto che in alcune indagini si è rivelato molto spesso determinante. Tuttavia al vaglio ci sono una serie di elementi e le ricerche dei rapinatori – perché per il modo in cui hanno agito, con l’uso della violenza si configura il reato di rapina – è a tutto campo. Senza escludere appunto quel mondo variegato e pericoloso che ruota attorno alle postazioni di spaccio delle Cerbaie, frequentate giorno e notte, da assuntori che arrivano da tutto il Comprensorio e anche oltre. I due potrebbero essere anche tossicodipendenti che avevano bisogno di soldi per comprare la dose, tant’è che presa la borsa della signora se ne sono andati. Viaggiavano su una Panda bianca. È la macchina al centro delle ricerche.

Quanto accaduto è stato segnalato dal figlio della vittima al Comitato per la sicurezza e la valorizzazione delle Cerbaie, guidato da Marco Nicoletta. Un comitato che si batte, a fianco delle istituzioni e e delle forze dell’ordine – che in questi mesi hanno sottoposto l’area a numerosi blitz – per liberare il polmone veder del Valdarno dalla piaga dello spaccio. "Abbiamo ricevuto la segnalazione del figlio che ci ha parlato di quanto accaduto nella casa dei genitori – dice Nicoletta – perché è giusto che si sappia quello che succede. E anche in questo caso i fatti sono in prossimità di un punto spaccio di stupefacenti, attivo h24 con cambio pusher ogni 4 ore".

«Siamo in presenza di una situazione complessiva dove questi soggetti addirittura monta i gazebo – prosegue Nicoletta – per avere un adeguato riparo durante la vendita. Abbiamo sempre parlato di market, perché di questo si tratta. Noi vogliamo tenere alta l’attenzione affinché quanto deciso anche nelle ultime riunioni del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica venga attuato rapidamente. Sto parlando delle rete di videosorveglianza che è un importante deterrente, uno strumento di indagine prezioso. E auspichiamo che riprendano presto le operazioni massicce nella boscaglia". "Questi soggetti e chi li frequenta per comprare droga – conclude Nicoletta – se non sentono il fiato sul collo, si sentono padroni del territorio. Liberi anche di usare violenza". E non è la prima volta che succede.