Anziana derubata del portafogli mentre sta facendo la spesa

Ladruncoli e truffatori in azione. Due gli ultimi episodi. Uno è un caso di furto. E a darne notizia è la stessa vittima che ha anche lanciato un appello sui social. Si tratta di una signora che nei giorni scorsi alla coop a Fucecchio intorno alle 13.30 è stata derubata del portafogli mentre faceva spesa. "Ho bisogno del vostro aiuto – dice – in quanto il borsello era pieno di documenti e ricordi. Non mi importa dei soldi ma degli effetti personali. Il borsello è rosa con doppia cerniera" Chi lo trovasse può lasciarlo anche al box della coop. L’altro episodio è un classico che, anche recentemente, si è ripetuto in carie loclaità della zona. E si tratta della truffa dello specchietto. Tre giorni fa è successo a Fucecchio ai danni, si apprende, di un uomo anziano: il malvivente finge che il suo specchietto sia stato rotto dall’auto in marcia della vittima prescelta, in modo da farsi dare i soldi in contanti per riparare il danno. E’ una truffa che opgni anno miete centinaia di vittime in tutta Italia.