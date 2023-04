Antincendio, la carica dei trecento Maxi raduno di squadre e volontari

Vinci capitale dell’antincendio. Cinque giorni di esercitazioni, con squadre di volontari - 280 uomini e donne - arrivate dalla Vab di tutta la Toscana. Mezzi antincendio, unità cinofile addestrate per la ricerca delle persone scomparse, corsi e aggiornamenti a supporto dei sistemi di Protezione civile. La città del Genio ha ospitato la manifestazione "VabIt 2.3", con la prima edizione delle "Vabbiadi", vere e proprie olimpiadi su argomenti tecnici e prove di settore. Un ponte della Liberazione intenso per i volontari. Il campo è stato allestito alla sezione Vab di Vinci. Nelle campagne di Sant’Amato e Santa Lucia si sono svolte le simulazioni di ricerca con le unità cinofile e il soccorso alpino. E poi il concerto con i Suzy Q e la premiazione delle "Vabbiadi": sul podio la Vab Valdelsa che partecipando con due squadre si è salita sui gradini più alti. Terzo posto a Lamporecchio. In palio tute anticendio, pantaloni e anfibi offerti dagli sponsor.