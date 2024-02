’Antenne di rimbalzo’ sul campanile. Serviranno a potenziare il segnale

Dall’alto del campanile una sorveglianza elettronica davvero a tutto tondo per la sicurezza di Fibbiana. Sicurezza, s’intende, a 360 gradi, più che mai preziosa quando la frazione di Montelupo sarà accarezzata dal passante stradale tra Limite e la Ss 67 Tosco Romagnola. Tecnicamente, la torre campanaria non ospita direttamente le telecamere. Come ha spiegato ieri l’assessore Lorenzo Nesi, si tratta di "un rimbalzo hyperlan", in sostanza - come recita anche la delibera della giunta Masetti - sono antenne che poi fanno funzionare le postazioni elettroniche un po’ più in basso. Insomma: lassù c’è "campo" per un perfetto funzionamento. Nesi ha aggiunto che si va così a completare una situazione che era già stata progettata e delineata, ed il Comune - questa l’ultima decisione in ordine di tempo - partecipa delle spese dell’energia elettrica.

Lo stesso Comune spiega che a Fibbiana "il luogo migliore per il posizionamento delle antenne è stato individuato vicino al tetto della chiesa, vista la posizione strategica in altezza del campanile che consente la visibilità di tutte le telecamere, nonché la trasmissione del segnale e dei dati video alle altre postazioni". Sono state necessarie cinque antenne, per l’ottimale funzionamento dell’intero impianto. Intanto, queste antenne resteranno installate almeno per cinque anni. Detto questo, l’energia elettrica necessaria proviene dal complesso della chiesa. Ma va ricordato che invece la videosorveglianza è pubblica e decisa dal Comune, motivo per cui l’ente ha opportunamente deciso di stanziare dei fondi annui per coprire la spesa della bolletta.

Controllo del traffico, prevenzione, tutto ciò che è ascrivibile al capitolo sicurezza viene adesso meglio monitorato con l’impianto che è stato perfezionato. Gli stessi abitanti di Fibbiana avevano manifestato alle autorità la necessità di garantire più elevati standard di sicurezza. E ora verrebbe da pensare che già la posizione degli impianti assai elevata possa essere un elemento deterrente aggiuntivo. Al capitolo traffico, tutta la zona è destinata ad avere un ruolo chiave nei prossimi anni, appunto per il nuovo ponte.

A.C.