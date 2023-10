Annullata la serata a Serravalle

Halloween bagnato, Hallowen sfortunato. E’ stato purtroppo annullato per colpa del maltempo l’atteso appuntamento messo in piedi per stasera al parco di Serravalle da Food Festival e Jump Live. Insomma, l’"Empoli Street Food, Halloween Edition" non s’ha da fare. Il programma completo era stato condiviso sui social già da tempo ed erano tante le adesioni previste alla manifestazione (della durata di ben 5 giorni) che avrebbe visto alternarsi sul palco spettacoli comici, cartoon cover band, e dj in consolle.

L’ingresso all’iniziativa sarebbe stato gratuito con possibilità anche di fare una sosta per la cena ai food truck con specialità nazionali ed internazionali e ai birrifici artigianali. L’appuntamento che ha ricevuto il patrocinio del Comune di Empoli e dedicato a tutte le famiglie, salta a causa dell’imprevista allerta meteo con tanto di codice giallo, per rischio idrogeologico e temporali, che nel territorio dell’Empolese Valdelsa andrà avanti anche nella giornata di oggi.