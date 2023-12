Anna Meacci presenta ’La Romanina’

MONTESPERTOLI

’La Romanina’ approda a la Sala Topical, in Largo Mazzoni a Montespertoli. Oggi pomeriggio alle 17, infatti, andrà in scena lo spettacolo teatrale ideato e interpretato da Anna Meacci (nella foto) e Luca Scarlini, con la regia di Giovanni Guerrieri, sulla storia di coraggio di una delle prime persone in Italia a intraprendere un percorso di cambiamento di genere. "Sono stata in carcere quattro volte, definita dai giornali un ‘losco‘ individuo, scacciata dal collegio, obbligata a non uscire di casa dopo le nove di sera, privata dei diritti civili, della patente di guida, della possibilità di trovare un lavoro o di aprire un negozio. Ho fatto lunghi mesi di soggiorno obbligato, sono stata ricattata, offesa, processata. Tutto questo perché ho sempre sostenuto con forza, con rabbia quando ce n’era bisogno, che non avrei smesso di vestirmi da donna, di sentirmi donna, di essere donna".

Così si presenta nella sua biografia “”Io, la Romanina. Perché sono diventata donna” pubblicata nel 1976, Romina Cecconi. Dopo lo spettacolo, a ingresso gratuito, si potrà approfondire la storia di Romina e condividere riflessioni sulle tematiche sociali che affronta in un dibattito aperto al pubblico. L’evento è organizzato dal Comune di Montespertoli in collaborazione con ArciGay Firenze, all’interno del progetto “Ready”.