Anna Maria Castelli rendo omaggio a Edith Piaf

Tutto pronto al Teatro Shalom di Empoli per un nuovo concerto della stagione targata Centro Studi Ferruccio Busoni. Stasera alle 21 il palcoscenico di via Busoni ospiterà Anna Maria Castelli con "Sous le ciel de Paris", un omaggio a Edith Piaf in occasione del sessantesimo anniversario della sua scomparsa. La "cantattrice" nata a Milano ma di origini napoletane sarà accompagnata da tre musicisti d’eccezione: Adrian Fioramonti alla chitarra, Thomas Sinigaglia alla fisarmonica e Vittorio Win Fioramonti al contrabbasso. In programma le canzoni più celebri e affascinanti dell’artista francese come "Les feuilles mortes", "Milord", "Padam padam", "Non, je ne regrette rien" e molte altre. "Sous le ciel de Paris" crea un percorso fra i brani più interessanti e popolari della grande icona della canzone francese. Un vero e proprio miracolo di modernità reso possibile sia dalle straordinarie qualità vocali ed interpretative di Anna Maria Castelli sia dai suggestivi e raffinati arrangiamenti composti appositamente per lei da Alessandro Palazzani, capaci di trasportare l’ascoltatore nelle tipiche atmosfere francesi della prima metà del Novecento.