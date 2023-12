Andrea Mura dirige il concerto di Natale

EMPOLI

Ancora 24 ore di attesa e poi nella navata della Collegiata di Empoli risuoneranno le note dei più grandi capolavori di Bach, Mozart, Mendelssohn e Saint-Saëns. Domani sera alle 21 nella splendida cornice della chiesa Sant’Andrea in piazza Farinata degli Uberti a Empoli, si terrà infatti il tradizionale concerto di Natale, con ingresso gratuito, che vedrà protagonisti la Corale Santa Cecilia e l’Orchestra Il Contrappunto. Oltre al programma di grande musica classica, che spazierà come detto da Bach e Mozart, passando per Mendelssohn e Saint-Saëns, verranno eseguiti anche brani tradizionali natalizi.

Alla storica compagine corale, preparata da Simone Faraoni, si affiancherà l’Orchestra Il Contrappunto. La direzione del concerto sarà affidata alla bacchetta di Andrea Mura (nella foto). Il Concerto di Natale è prodotto e promosso dal Centro studi musicali Ferruccio Busoni in collaborazione con la Parrocchia della Collegiata, con la stessa Società Corale e con l’associazione Il Contrappunto.

Centro Busoni che ha pensato anche a un’idea regalo da mettere sotto l’albero, oltre alla consueta campagna abbonamenti già disponibile. L’iniziativa si intitola “A Natale regala Busoni” e consente di acquistare un carnet di tre o cinque concerti a scelta tra i dodici della stagione concertistica 2024, per fare un presente fuori dai canoni.