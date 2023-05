Andrea e la lotta ai bulli "Anni di insulti e dolore Ora con la mia storia voglio aiutare gli altri"

di Ylenia Cecchetti

"Ho deciso di raccontare la mia storia. Un atto di liberazione. Ho sofferto ma mi sono rialzato. Intendo aiutare gli altri. Scrivere è stato terapeutico". Un progetto editoriale che ha due obiettivi: sensibilizzare verso una tematica sociale importante e combattere l’indifferenza. Si chiama ’Il bullismo nella società. Come prevenire e contrastare il bullismo attraverso la didattica della Shoah’ ed è il libro scritto da Andrea Vitello. Classe ‘92, nato e cresciuto a Empoli e laureato in scienza storiche, Vitello lo presenterà alla Rinascita giovedì 25 maggio alle 18, dialogando con la consigliera comunale Anna Baldi.

Come è nata l’idea di raccontarsi?

"Il bullismo rappresenta una grave violazione dei diritti umani e io l’ho subita. Il libro nasce dall’esigenza di far conoscere un fenomeno troppo spesso sottovalutato, sommerso, che può essere anche causa di suicidi. Non parlo solo di me. Racconto storie di razzismo, omofobia, sessismo e mobbing, storie sparse per il mondo. Storie di chi ce l’ha fatta e di chi invece no".

La sua analisi da dove è partita?

"Dai dati, sottostimati. Nel 2019 l’Unesco ha pubblicato un report; il 32% degli studenti è stato vittima di bullismo. Secondo Inail nel 2021 un milione e mezzo di lavoratori è stato vittima di mobbing".

Un lavoro doloroso…

"Ci ho messo un anno. Una storia al giorno. Ogni storia una fitta allo stomaco".

Nel libro parla della Shoah come metodo alternativo per contrastare il bullismo. Ci spiega meglio?

"La scuola deve ripartire dall’insegnamento della didattica della Shoah e dei Diritti Umani. Bisogna investire in questo senso per formare cittadini che abbiano dei valori. Inutile fabbricare diplomati esperti di matematica se poi non si è umani. Se della persona non resta niente".

A chi è dedicato il libro?

"Alla mia psicologa, mi ha fatto ritrovare me stesso. E’ una vittoria. Ma anche verso quei professori indifferenti che si vantano di un’eccelsa moralità. Agli ex compagni che mi hanno rovinato gli anni del liceo, dico che ce l’ho fatta".

Chi sono gli indifferenti?

"Sono stati, per me, i professori. Oggi è chi invece di aiutare qualcuno che si trova in difficoltà fa video e posta sui social. Quelli che vedono i migranti come nemici. E’ un problema sociale che voglio combattere, l’indifferenza".

Cosa l’ha fatta soffrire di più? "La violenza verbale. Venivo massacrato con le parole. Messo all’angolo, isolato, deriso e denigrato. Ero lo sfigato, il fallito".

E poi cos’è successo?

"Mi sono ammalato di ansia, pensavo di meritare davvero, come dicevano i miei compagni, di finire in un campo di concentramento".

Cosa spera possa smuovere questo libro?

"Oltre alle coscienze? L’istituzione di una Giornata mondiale contro il bullismo giovanile e adulto. Una giornata che sia concreta, non fatta di ipocrisia. Vorrei veder nascere nuove leggi: sarebbe l’ora che il mobbing diventasse reato anche in Italia. Il 50 per cento dei proventi ricavati dai diritti d’autore andrà ad Amnesty International e Pressenza per lavorare, insieme, ad una campagna di sensibilizzazione".

Oggi come sta?

"Mi sto impegnando a raggiungere i miei traguardi. A fine maggio sarò all’Eirenefest, ovvero il Festival del libro per la Pace e la Nonviolenza di Roma. Sono contento".