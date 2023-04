Ancora vandalismi sui Vicoli d’arte Il sindaco si sfoga: "È una vergogna"

Un progetto d’arte contemporanea nato dalla volontà di far vedere che i writer (o spray artist) non sono solo – come spesso erroneamente etichettati – coloro che imbrattano i muri, ma giovani che hanno voglia di raccontarsi con i mezzi e la tecnica a loro più congeniale. Gli imbrattatori, semmai, vanno ricercati tra chi con l’arte non ci lavora, e non la rispetta neppure. A distanza di pochi giorni, ci risiamo. Sono diversi gli sfregi apparsi sulle opere di street art inaugurate poche settimane fa a Montaione. "Vicoli d’arte" si era proposto come un percorso d’ arte contemporanea all’aperto snodato tra i vicoli Buio, Fiore, Torto e Medio per valorizzare luoghi dimenticati. Giusto il tempo dell’ultima gettata di spray, che qualcuno ha pensato bene di metterci del suo. A denunciare gli episodi (che hanno interessato le opere del Vicolo Buio) è stato il sindaco Paolo Pomponi con un sfogo sui social nel quale si rivolge all’autore dei gesti irrispettosi nei confronti dell’affresco ad opera di Samuel Rosi, in arte Muz. Un’opera che prende ispirazione dal racconto "L’Ajone: favola narrativa burlesca" (1852) di Michelangelo Buonarroti il Giovane. Dopo l’episodio del 2 aprile, "ancora sfregi - ha scritto Pomponi - E questa volta non solo sulla parete bianca, dove la rimozione è più semplice, ma sui dipinti con il rischio che la ripulitura possa danneggiarli. Mi rivolgo a chi ha compiuto il gesto per dirgli: vergognati!". Non solo un cuore, apparso di fianco all’opera, ma anche scritte e segni sui volti dei personaggi realizzati a spray. "Un’offesa all’artista che ha finito da pochi giorni la sua opera. Un’offesa alla nostra comunità". In Vicolo Torto l’artista Freddy Pills ha realizzato una veduta parziale di Castelfalfi. In Vicolo Medio il tema è la sacralità: omaggio alla cappella della Madonna dello Spasimo, disposta attorno al Sacro Monte del convento di San Vivaldo.

Con la tecnica della spray art Muz si è occupato nel vicolo Fiore di prendere in esame la Madonna del Consiglio (1285-1295) attribuita a Guido di Graziano, un’opera conservata nella Chiesa di San Regolo. A coordinare il progetto, cofinanziato dalla Regione, Filippo Lotti. "Abbiamo dimostrato come l’arte – ha detto - può aiutare un borgo come Montaione a migliorare il suo aspetto estetico, valorizzando gli angoli più nascosti. È stato importante vedere come gli artisti si sono relazionati con i muri bianchi e con la cittadinanza. Portare l’arte tra la gente è innovativo ed educativo".

Ylenia Cecchetti