Ancora vandali contro Prima Materia: svastiche sulle bandiere della pace

Montespertoli, 9 marzo 2024 – Vandali in azione (ancora una volta) contro l'associazione Prima Materia di Montespertoli: giovedì 7 marzo una svastica è stata vergata sui colori della bandiera della pace affissa alla rete del giardino.

"La bandiera – spiegano dall’associazione – era stata la nostra risposta colorata all'imbrattamento dello striscione Restiamo Umani sullo sfondo della bandiera palestinese, che era stata vandalizzata una settimana fa con due svastiche di vernice e quindi requisita dai carabinieri. Sporta la seconda denuncia, si riconfigura il reato di apologia del nazifascismo e la bandiera è stata requisita, ancora una volta, come oggetto del reato. Tre svastiche in una settimana su messaggi piuttosto comuni di pace e umanità. Noi non giochiamo a guardie e ladri e non ci interessa scoprire se sia l'opera di un balordo, di un ragazzino annoiato, di un estremista politico o di un gruppo organizzato; non spetta a noi giudicare chi l'ha realizzata. Non condanniamo l'atto in sé, imbrattare un messaggio semplice e diretto da cui si può dissentire. Ciò che deploriamo è l'utilizzo di un simbolo volgare, violento, che esprime ignoranza e che forse, più che una reale presa di posizione politica, tradisce una forma di debolezza o di mancanza di argomenti”.

" Siamo un'associazione – spiegano ancora in una nota – che si occupa di comunità e di musica, crediamo nel valore sociale dell'accoglienza e dell'inclusione, siamo abituati ad ascoltare ed integrare voci talvolta anche dissonanti, facendone la ricchezza del nostro repertorio di diversità e molteplicità. Siamo però anche profondamente antifascisti e antirazzisti, non tolleriamo la sopraffazione e non giustifichiamo in alcun modo il riferimento a modelli e simboli che inneggiano all'odio sociale e tanto meno all'antisemitismo. Qui non si tratta di “rievocazione storica”, questo è un becero insulto a chi ha lottato e lotta quotidianamente per libertà, rivendicazioni e diritti che troppo facilmente vengono negati”.