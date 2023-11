Ancora un blitz alle Cerbaie. Smantellati tre bivacchi

Nuovi servizi straordinari di controllo alle Cerbaie (stavolta sul versante Staffoli-Galleno) da parte dei carabinieri finalizzati alla prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti. In campo personale delle stazioni e in supporto il quarto nucleo elicotteri Carabinieri di Pisa, del nucleo forestale di Calci e del nucleo cinofili di Pisa San Rossore, che hanno svolto un capillare controllo del territorio che ha interessato le propaggini boschive delle Cerbaie. Il dispositivo posto in essere ha permesso di controllare due esercizi pubblici potenzialmente frequentati da soggetti di interesse, nonché di individuare, all’interno dell’area boschiva, tre bivacchi clandestini, privi di occupanti, dove sono stati rinvenuti indumenti, teli in plastica per ripararsi dal freddo e incarti di cellophane per il confezionamento dello stupefacente che hanno comunque confermato una presenza non occasionale di “postazioni” di spaccio. Durante i posti di blocco sono stati controllati, inoltre, quarantanove persone (di cui dieci cittadini stranieri) e 41 veicoli e sono state elevate anche 2 contravvenzioni per veicolo sprovvisto di carta di circolazione e revisione. I controlli continueranno, per prevenire e reprimere reati in tema di spaccio di stupefacenti e contrastare l’immigrazione irregolare.

C. B.