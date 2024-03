Ancora tanti pregiudizi: "È una lotta quotidiana"

Il convegno a Palazzo Vecchio dedicato al “Tour delle eccellenze di Forbes“ con ventidue relatori – tutti rigorosamente uomini – l’ha indignata. La sindaca di Empoli, Brenda Barnini, non ha potuto trattenersi davanti a una simile mancanza di rispetto andata in scena, per giunta, nel giorno dedicato alle donne.

Sindaca, che cosa ha pensato vedendo la lunga lista degli invitati all’evento di Firenze?

"Ho pensato che fosse una rappresentazione distorta e forviante della realtà. Incredibile o inquietante, scegliete voi. Essendo un convegno avrebbe dovuto stimolare la riflessione, invece... Non ne faccio una colpa ai singoli invitati, per carità, ma forse l’unico modo per far capire quanto non sia un errore di composizione ma una gravissima scelta sarebbe stato non partecipare all’evento, prendere le distanze e boicottarlo perché davvero non è accettato né accettabile".

Difficile, insomma, catalogare tutto ciò come un ’semplice’ sbaglio, una leggerezza.

"Lo definirei piuttosto un non senso, incomprensibile. Anche se gli organizzatori avessero sbagliato davanti a quell’elenco qualcuno si sarebbe dovuto porre il problema. Tra l’altro il tema del dibattito era l’eccellenza: non trovarci neppure un nome di donna rende il quadro ancor più grave".

Dopo la pioggia di critiche e il moto di indignazione generale qualcuno ha tentato di correre ai ripari, vedi il sindaco gigliato Dario Nardella che ha ceduto il suo posto al tavolo alla vicesindaca Alessia Bettini. Una mossa intelligente?

"Ho compreso il suo imbarazzo, ma avrebbe fatto meglio a ritirarsi come Comune, a non partecipare proprio. Sarebbe stato più rispettoso".

Guardando oltre, a che punto siamo con la parità di genere?

"Se penso alla vita delle nonne vedo quanto è stato conquistato, ma ora è il momento di accelerare questo lungo cammino evolutivo per il bene delle nostre figlie e dei nostri figli. C’è una prateria di strada ancora da fare per contrastare il paternalismo e la sottovalutazione a cui le donne sono sottoposte".

Il problema riguarda anche la pubblica amministrazione nonostante le tante iniziative per sensibilizzare al tema?

"Certo. Nessun ambiente può dirsi immune. Alle donne la società chiede sempre di fare di più e meglio, rispetto agli uomini. Senza parlare poi dei commenti sessisti".

Come sindaca crede di aver dovuto faticare di più?

"Sicuramente. Penso a quando alle riunioni sei l’unica donna e nessuno si stupisce perché è ’normale’ che sia così... Resta il pregiudizio che ruoli di governo e di responsabilità siano prerogativa maschile".

elisa capobianco