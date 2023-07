Ancora rifiuti abbandonati Scatta il blitz e la denuncia

Una serie di abbandoni di rifiuti. E’ scattato così il blitz dei militari della stazione carabinieri forestale di Empoli, unitamente alla polizia municipale dell’unione dei comuni del Circondario e all’arpat, che hanno effettuato delle verifiche ambientali sul territorio comunale in via di Bucarello, a seguito di numerose segnalazioni.

Sul posto – da quanto emerso a seguito dell’attività investigativa – è stata accertata la presenza di un grosso cumulo di rifiuti di varia natura. In particolare imballaggi in cartone con all’interno polistirolo e imballi di plastica, sacchi neri pieni di materiale isolante utilizzato per la coibentazione, frammisti a rifiuti urbani e bancali di legno, vari elettrodomestici fuori uso, pneumatici fuori uso, tavolame in legno, materassi usati, sedie in plastica e legno, specchi, pezzi di cartongesso, frigoriferi, mobilia varia e veicoli.

Da verifiche fatte sui rifiuti è stato possibile individuare per alcuni di essi, in particolare per i numerosi imballaggi di cartone e polistirolo, il produttore, titolare di un’associazione sportiva che condotto sul luogo riconosceva gli imballaggi di cartone e polistirolo come riferibili all’attrezzatura acquistata per allestire la palestra dell’associazione. Il titolare aveva fatto prelevare tali imballaggi ad un soggetto non conosciuto che si era offerto di raccoglierli per lo smaltimento, dietro pagamento, senza accertarsi che lo stesso fosse autorizzato alla raccolta e trasporto di tali rifiuti. Per gli altri rifiuti presenti – si apprende – saranno effettuate ulteriori indagini sulla base degli indizi trovati all’interno degli stessi. Il cumulo dei rifiuti è stato sottoposto a sequestro penale probatorio.

Il titolare dell’associazione, produttrice dei rifiuti è stato dunque segnalato all’autorità giudiziaria in base alla normativa vigente in materia di gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi.