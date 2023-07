Ancora rifiuti abbandonati "Due strade da bonificare I pedoni non passano più"

Nuova asfaltatura, sfalcio dell’erba e rimozione delle auto. E’ quanto si impegna a fare l’amministrazione comunale in risposta a un’interrogazione scritta che è stata presentata dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia a proposito di via Bonistallo e via Val Codera. Quest’ultima è una traversa di via Sanzio nella quale sono state più volte segnalate delle buche che, con la pioggia, creano al centro della carreggiata una sorta di laghetto.

La strada in questione è inoltre fiancheggiata da vegetazione mai falciata, rifiuti sparsi, carcasse di auto abbandonate, scarsa illuminazione notturna. Via Bonistallo, scrivono i consiglieri Poggianti, Pavese e Di Rosa, "avrebbe invece bisogno semplicemente di un ripristino ai margini stradali, ora mal messi e pieni di buche, per consentire ai pedoni di camminarci in caso di pioggia e contemporanea fila di macchine. Infatti, quando piove e allo stesso tempo c’è fila di auto, un pedone non sa proprio dove passare, trovandosi a sinistra sotto il tiro degli schizzi delle auto in arrivo dal sottopassaggio e a destra impossibilitato a camminare sul margine fangoso e sdrucciolevole".

La risposta scritta, che porta la firma dell’ingegner Alessandro Annunziati, annuncia l’impegno dell’amministrazione comunale ad attivare le procedure necessarie "per il taglio della vegetazione la rimozione, l’avvio a recupero o lo smaltimento dei rifiuti (comprese le carcasse di auto abbandonate) e per il ripristino dello stato dei luoghi in Via Val Codera, oggetto di abbandono di rifiuti".

Il lavoro di sfalcio verrà svolto dal personale di Alia Servizi Ambientali Spa nelle aree pubbliche, ma non in quelle private. Riguardo alla presenza di rifiuti diversi dalle auto, il Comune di Empoli ha richiesto al gestore della raccolta rifiuti l’attivazione del servizio accessorio. Anche qui, come per il taglio della vegetazione, tale intervento è attivabile solo per le aree pubbliche o sulle aree private ad uso pubblico in quanto, affacciate alla via, "ci sono due particelle di proprietà privata, per le quali – si legge nella nota di risposta – l’amministrazione comunale procederà a richiedere un accertamento alla polizia municipale contestualmente alla citata richiesta di verifica dello stato di terreno incolto".

Per quanto riguarda, invece, il problema dell’abbandono di carcasse di auto, saranno gli agenti della polizia municipale a occuparsi di effettuare un sopralluogo per la verifica in merito ai mezzi in disuso. Una volta ricevuto l’esito del sopralluogo, l’amministrazione comunale procederà di conseguenza. Quanto alle asfaltature, gli interventi sono programmati o, nel caso di via Bonistallo, già stati effettuati

Tommaso Carmignani