"Ancora non conosciamo tutti i luoghi dove sono le terre avvelenate"

"Una drammatica notizia che conferma le nostre conclusioni inserite nella relazione della commissione di inchiesta e che dovrà essere vagliata attentamente, in attesa di ulteriori approfondimenti che verranno fatti nei prossimi mesi". Sono le parole di Elena Meini, capogruppo in consiglio regionale della Lega davanti ai primi risultati scientifici sul Keu. "Se da un lato l’inchiesta della procura ha evidenziato come le mafie in Toscana siano molte attive in merito alla gestione dei rifiuti, dall’altro lato, con lo studio dell’Università, emerge con chiarezza come la illecita gestione e smaltimento del Keu rappresenti un concreto pericolo per la salute dei toscani – dice Meini –. Con lo studio, è stata accertata la pericolosità del Keu, ma ciò che mi sento in dovere di affermare è che ancora oggi non sappiamo dove siano state “sotterrate” alcune tonnellate di questo rifiuto speciale".

"E’, ovviamente, fondamentale l’attività posta in essere dall’ateneo pisano, per verificare i potenziali pericoli per la salute di chi risiede nelle zone in cui è stato illecitamente sotterrato il Keu – aggiunge Meini – , ma è doveroso che tali approfondimenti proseguano, come previsto, per tutto il tempo necessario anche al fine di scoprire i siti inquinanti ma non ancora individuati. Infine l’esponente del Carroccio conclude: "Dalle indagini della Procura, così come dai dati resi noti da Arpat durante i lavori della commissione emergono delle discrepanze tra i dati in ingresso dei fanghi industriali rispetto al quantitativo di Keu trasferito alla società Lerose. Da qua, la nostra preoccupazione che ci impone, ancora di più, di non abbassare minimamente la guardia su una problematica che interessa non solo 13 siti in cui è stata rilevata la presenza di questo materiale, ma anche di molti altri potenziali luoghi contaminati".