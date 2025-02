Anche Ponzano ora ha il suo fontanello d’acqua

Con l’attivazione del sesto fontanello nel comune di Empoli, a Ponzano, sempre più cittadini potranno contribuire a un futuro più sostenibile. L’impianto – realizzato da Acque con il cofinanziamento del Comune di Empoli – è stato inaugurato ieri vicino alla scuola primaria ‘Colombo’ alla presenza del sindaco Alessio Mantellassi, della giunta e del presidente di Acque, Simone Millozzi. Presenti anche oltre 100 studentesse e studenti delle classi della scuola primaria, che hanno partecipato all’evento, ai quali sono state donate delle borracce da Acque per usufruire fin da subito del nuovo impianto.

Quello di Ponzano è l’ottantesimo impianto realizzato dal gestore idrico del Basso Valdarno. Il nuovo fontanello si aggiunge ai cinque già in funzione nei pressi dello stadio Castellani, a Santa Maria, Ponte a Elsa, Avane e Pozzale. Nel 2024, questi cinque impianti hanno erogato complessivamente oltre 2,7 milioni di litri d’acqua, evitando l’utilizzo di quasi 64 tonnellate di plastica e l’emissione di circa 455 tonnellate di Co2. Anche il risparmio economico per le famiglie è stato significativo: oltre 700mila euro rispetto all’acquisto di acqua in bottiglia.

"Questi fontanelli – ha sottolineato Simone Millozzi – dimostrano che è possibile coniugare innovazione, sostenibilità e servizio pubblico. L’acqua erogata è la stessa distribuita dall’acquedotto, ma grazie a un avanzato sistema di filtraggio che elimina il cloro, è immediatamente buona da bere. Il costo di realizzazione di ciascun impianto si aggira intorno ai 50mila euro, ma i benefici economici e ambientali si vedono già dal primo anno di utilizzo".

"Utilizzare l’acqua dei fontanelli a Empoli – ha spiegato Mantellassi – è diventata una positiva consuetudine, che permette alle famiglie di risparmiare e alla nostra comunità di inquinare meno per il ridotto consumo di plastica. Anche Ponzano è una frazione molto popolata, sono sicuro che il fontanello che inauguriamo oggi diverrà di uso quotidiano per tante famiglie".