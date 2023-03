Anche il Pd locale alla manifestazione a Firenze: "Doveroso esserci"

EMPOLESE VALDELSA

Ci sarà anche una delegazione del Pd Empolese Valdelsa alla manifestazione in programma sabato a Firenze in risposta all’aggressione avvenuta davanti al Liceo Michelangiolo. La mobilitazione è indetta dalle sigle sindacali Flc Cgil, Cisl Scuola e Uil scuola, fiorentine e nazionali, che sta raccogliendo numerose adesioni a livello italiano.

"La manifestazione nazionale di sabato è sacrosanta e benissimo ha fatto il nostro partito ad aderire ufficialmente, così come tempestiva era stata l’interrogazione parlamentare presentata dai senatori toscani del PD, tra cui il nostro Dario Parrini, rivolta al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi – dichiara Jacopo Mazzantini, segretario Pd Empolese Valdelsa –. A preoccupare ancor più dei fatti, sufficienti, di per sé, ad imporre una reazione di massa, pacifica ma ferma e netta, è il comportamento del Governo e dei suoi rappresentanti istituzionali"

Prosegue Mazzantini. "Peggiori del silenzio sono risultate poi le parole del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara: lungi dal condannare l’azione di picchiatori ai danni di studenti davanti ad una scuola, ha invece attaccato la dirigente scolastica del liceo scientifico fiorentino “Leonardo da Vinci”, per la lettera aperta, civile e giustamente ferma, che ha scritto ai suoi studenti e che meritava, al contrario, il plauso. Il Pd dell’Empolese Valdelsa, come tutto il Partito democratico, sarà in piazza a Firenze con i sindacati, per opporre allo squadrismo fascista quella diga non violenta, basata sui più alti principi e libertà costituzionali, richiamata dal Presidente Sergio Mattarella".

Per raggiungere la manifestazione è stato organizzato dalla Cgil Empolese Valdelsa il trasferimento in pullman (previsto un contributo volontario) a cui il Pd Empolese Valdelsa si è unito. Partenze sabato da Certaldo (ritrovo presso l’ex mensa) alle ore 11:30, da Castelfiorentino alle ore 11:45 (ritrovo sede Cgil) e da Empoli (ritrovo parcheggio Centro Coop) alle ore 12.