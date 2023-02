Anche il museo civico e diocesano partecipa alla campagna dei ’FantaSanreMusei’

C’è anche il museo di Fucecchio in gara alla challenge FantaSanreMusei, lanciata da Empoli Musei in occasione del Festival di Sanremo. Un’iniziativa che invita tutti i musei d’Italia a partecipare a un gioco social che vuole unire l’arte alla musica nei giorni in cui si celebra il festival della canzone italiana. All’iniziativa ha risposto presente anche il Museo Civico e Diocesano di Fucecchio, che ha lanciato sulle proprie pagine Facebook e Instagram la prima selezione di opere pubblicando tre figure femminili della collezione Arturo Checchi presenti nella sala dedicata all’artista fucecchiese. Il regolamento del gioco, infatti, prevede di pubblicare sui profili social le cinque opere associando ognuna di esse a una canzone delle passate edizioni di Sanremo. Le opere possono essere pubblicate in un post unico o in più uscite, entro e non oltre sabato 11 febbraio, serata conclusiva del Festival. Ogni opera postata riceverà un punteggio che sarà costituito dall’anno della canzone più il piazzamento in classifica generale, a cui potranno essere aggiunti alcuni bonus: 1000 punti per canzoni di passate edizioni cantate da un cantante in gara quest’anno, 1500 punti per le canzoni di passate edizioni cantate dal co-conduttore Gianni Morandi, 2000 punti per canzoni di passate edizioni cantate da un cantante ospite della serata cover di quest’anno. Su ogni post dovrà essere taggata la pagina di Empoli Musei con l’hashtag #FantaSanreMusei e domenica 1 sarà decretato il vincitore. "Una bella iniziativa per rilanciare la centralità dell’arte in occasione di un appuntamento che fa parte della cultura e della tradizione italiane – dice l’assessore alla cultura Daniele Cei (nella foto) -. E anche l’occasione per dare risalto alle opere del nostro museo".