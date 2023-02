Ampliamento dell’asilo Il Comune avvia un’indagine di mercato

I lavori per il nuovo polo scolastico. Il Comune di Fucecchio ha deciso di svolgere un’indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto dell’ampliamento dell’asilo nido ’La Gabbianella’ di via Mattei e che fa parte del Polo dell’Infanzia di via Foscolo (Intervento finanziato dall’Unione europea nel Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia). I soggetti interessati potranno manifestare il proprio interesse con apposita comunicazione, da inviare tramite Pec al Comune ([email protected]) entro il 3 marzo alle 13. Ricordiamo che l’amministrazione ha ottenuto 4,3 milioni con i quali realizzare la trasformazione completa del complesso che si snoda tra via Foscolo, via Mattei e via Marco Polo. Un milione di euro servirà per un fabbricato in ampliamento dell’asilo nido ’La gabbianella’, che sorgerà in continuità con quello esistente.