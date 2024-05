Ampliamento asilo nido, affidate nuove analisi

Novità in arrivo per l’asilo nido ’La Gabbianella’ a Fucecchio. E’ emersa infatti in corso d’opera la necessità, a seguito di alcuni riscontri diretti sul cantiere, di effettuare delle indagini finalizzate alla definizione delle caratteristiche tecniche degli elementi in laterizio che andranno a costituire il tamponamento esterno dell’edificio. Lo si evince da una determina dello scorso martedì, nella quale viene ritenuto "essenziale disporre quindi ulteriori prove ed analisi rispetto a quelle previste dalla legge". E il Comune di Fucecchio ha assegnato questo incarico nei giorni scorsi, per affidarsi inoltre a un laboratorio esterno per l’analisi. Questi gli ultimi sviluppi relativi all’ampliamento dell’asilo nido ’La Gabbianella’, per un’operazione da circa un milione di euro finanziata con le risorse del Pnrr.

L’intervento prevede nel dettaglio la realizzazione di un fabbricato in ampliamento, che sorgerà in continuità con quello esistente nella zona attualmente adibita a resede esterno. A seguito dell’aggiudicazione avvenuta lo scorso settembre, i lavori sono stati avviati e sono attualmente in fase di esecuzione. E trattandosi di un’opera sostenuta dai fondi del piano nazionale di ripresa e resilienza, la fine del lavoro è necessariamente prevista entro e non oltre il 31 marzo del 2026.