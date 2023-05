Ampio restyling del centro storico Lastricato di pietra e vie pedonali

Montespertoli

Sarà, più che mai, centro storico: con riqualificazione delle strade in lastricato di pietra, e più ampie zone pedonali. Montespertoli vuol portare avanti il restyling della propria parte antica, e con questo obiettivo il Comune ha appena approvato il progetto definitivo di “rigenerazione urbana“, che riguarda la pedonalizzazione e conseguente pavimentazione di via Sonnino e di via Roma. L’importo complessivo per la realizzazione dell’intervento è stato calcolato in 590mila euro. L’iter viene seguito dal vicesindaco Marco Pierini, che ha la delega ai lavori pubblici. Tuttavia non sarà cosa breve, in quanto il prossimo livello progettuale e l’esecuzione dell’intervento rimangono subordinati al finanziamento e all’assegnazione definitiva del contributo di 472mila euro per l’avviso “Rigenerazione Urbana“ a favore dei Comuni fino a 20mila abitanti.

Insomma, molto probabilmente si dovrà attendere la fine di questo anno o l’inizio del 2024 per vedere l’appalto. Tuttavia, la decisione è presa. Negli anni scorsi, si è proceduto per gradi: l’obiettivo è sempre stato quello di ridare valore di “centro storico“ alla zona più antica del paese in cima alla collina, che fa capo a piazza Machiavelli e alla chiesa parrocchiale di Sant’Andrea. Ora si preme sull’acceleratore perché ci sono appunto bandi sovra-comunali per i fondi, ed anche perché a due passi dal centro, nell’ex campo sportivo, sta per sorgere una vasta area di parcheggio con nuovo assetto della viabilità tale da consentire una maggiore pedonalizzazione delle aree adiacenti.

Nella sua interezza, quindi, il piano prevede la riqualificazione complessiva del centro storico e comprende, nell’ordine, il rifacimento e la pedonalizzazione da piazza Machiavelli fino a piazza del Popolo, passando per le via principali – via Sonnino e via Roma – fino ad arrivare ad uno dei punti principali, cioè la completa trasformazione di piazzale Lotti e dell’area dell’ex campo sportivo. Quest’ultima zona, infatti, diventerà un nuovo, ampio parco giardino e al suo interno vi sorgerà il Teatro Civico di Montespertoli, di cui nei giorni scorsi è stato presentato il progetto ufficiale.

Andrea Ciappi