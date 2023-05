Amori e resistenza in ’Villa del Seminario’

CERRETO GUIDI

Ultimo appuntamento alla biblioteca Emma Perodi di Cerreto Guidi con la rassegna letteraria “Incontri intorno ai libri“. Domani sera alle ore 21 interverrà Sacha Naspini per presentare il suo libro “Villa del Seminario“. Una storia d’amore, riscatto e resistenza che evoca fatti realmente accaduti: Grosseto fu l’unica diocesi in Europa ad aver stipulato un regolare contratto d’affitto con un gerarca fascista per la realizzazione di un campo d’internamento.

A Roccatederighi, tra il 1943 e il 1944, nel seminario del vescovo furono rinchiusi un centinaio di ebrei italiani e stranieri destinati ai lager di sterminio. I protagonisti sono René, il cinquantenne ciabattino del paese schivo, solitario, taciturno e senza famiglia e Anna, l’amica di sempre a cui non ha mai avuto il coraggio di dichiararsi, che perde il figlio Edoardo, fucilato insieme ad un manipolo di partigiani.

La donna è fuori di sè dal dolore e si pone lo di continuare la rivoluzione. Una sera, prima di sparire, lascia un biglietto a René con poche istruzioni. Ben presto però trapela la voce che un altro gruppo di ribelli è caduto in un’imboscata ed è stato rinchiuso nella villa del vescovo. Tra i prigioneri pare ci sia perfino una donna... René non può restare a guardare. La serata sarà introdotta dal sindaco di Cerreto Guidi, Simona Rossetti.