Amori e gelosie nella terza novella

CERTALDO

Casa Boccaccio, a Certaldo Alto, torna ad essere palcoscenico per la rassegna “Si racconta le novelle del Boccaccio“. Domani sera alle 21.30, infatti, si terrà un altro appuntamento dell’edizione 2023-’24, che vedrà protagonista la terza novella della quarta giornata. Una novella degna della trama di un film tra amore e gelosie in un dramma mediterraneo. Tre giovani fratelli amano tre sorelle e con loro fuggono a Creta: la maggiore, per gelosia, uccide l’amante; la seconda, concedendosi al duca di Creta, salva dalla morte la prima. L’amante della seconda sorella, l’uccide e scappa con la prima; viene incolpato il terzo amante con la terza sorella e, presi, confessano; per paura di morire corrompono una guardia con il denaro e fuggono, poveri, a Rodi, dove muoiono in povertà.

La voce narrante sarà quella di Chiara Montanelli, accompagnata dal violoncello di Pietro Carabba. Per prenotazioni è possibile scrivere una email all’indirizzo [email protected], oppure chiamare il numero di telefono 0571 663580. “Si racconta le novelle del Boccaccio” è un progetto teatrale a cura della compagnia Oranona Teatro, facente parte dell’associazione Polis, in collaborazione con l’Ente Nazionale Giovanni Boccaccio e il Comune di Certaldo.