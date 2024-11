Amore e morte. De Summa apre col suo dramma

EMPOLI

Tutto pronto al Minimal Teatro di Empoli per il secondo appuntamento con la rassegna "Teatro Contemporaneo". Dopo lo spettacolo "Il Coccodrillo" da Dostoewskij, mercoledì prossimo alle 21 (dalle 20 possibilità di aperitivo) toccherà a Oscar De Summa con la sua nuova produzione "Rette parallele sono l’amore e la morte". Si tratta della seconda data dopo il fortunato debutto a Bologna. Con questo testo il drammaturgo, regista e attore originario di Brindisi racconta la storia di Mariarosaria, che viveva vicino a lui quando erano entrambi ragazzi e che visse un amore disapprovato dalla sua famiglia. Ma proprio il giorno in cui inizia a scrivere, De Summa viene a sapere della morte della donna, evento che lo turba profondamente finché, racconta: "L’incontro fortuito con un libro sulla teoria quantistica non spiega ma rende possibile una spiegazione. C’è un esperimento detto entanglement che dice che se mettiamo in relazione due particelle per un tempo sufficiente poi, anche se le separiamo, queste restano collegate tra di loro – spiega l’autore –. Non posso non fare un’associazione tra ciò che mi è successo e quello che è successo a Mariarosaria: siamo legati in modo indissolubile? E lo siamo anche con tutto quello con cui siamo entrati in relazione? Queste le domande alla base del mio nuovo lavoro che indaga, attraverso una scienza ancora incapace di dare spiegazioni, il valore della nostra vita".

La programmazione di Teatro contemporaneo proseguirà poi mercoledì 29 gennaio con "L’amico ritrovato" da Fred Uhlman traduzione, adattamento e regia di Ciro Masella; venerdì 28 febbraio con "Maledetta Primavera" con Daria Paoletta; mercoledì 12 marzo con "Gli uomini storti" con Carlo Salvador e infine mercoledì 2 aprile con "Affogo!" con Mario Russo e Alfredo Tortorelli. Per questa rassegna il biglietto solo spettacolo costa otto euro, mentre la formula spettacolo più aperitivo viene dodici euro. Per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare allo 0571 81629-83758 o scrivere a [email protected].