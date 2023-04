Amicizie combattute e amicizie indissolubili Ginepri a ’NessunDove’

Francesca Ginepri sarà ospite domani alle 17 della libreria NessunDove per presentare il suo primo romanzo "I disordini dell’amicizia". "Quando un’amicizia vive da sempre nel più completo disordine, per capire la vera essenza del rapporto bisogna saper mettere in ordine tutti i pezzi del collage, senza dimenticare niente. Roba difficile, non per chiunque". Con queste parole l’autrice presenta l’essenza della sua opera, che racconta la storia di un intenso legame tra due donne, Selvaggia e Adelaide. La prima vanta un animo focoso e passionale, la seconda è di natura gentile e comprensiva. Due caratteri tenaci che spesso si trovano ai poli opposti, ma come ci insegna la scienza i poli opposti si attraggono. E infatti, nonostante le molte incomprensioni, gli innumerevoli litigi e i tentativi di allontanamento, il loro affetto resta più vivo che mai, nonostante le continue intemperie a cui la vita le sottopone. Ma basterà l’affetto reciproco che nutrono per non perdersi? Per informazioni è possibile chiamare il 351 773 8928 o scrivere una email a [email protected] L’evento è aperto a tutti.