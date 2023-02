Amianto alla Farfalla Il Comune batte cassa

I soldi, circa 200mila euro, ce li metterà il Comune, ma poi toccherà a un avvocato provare a farsi risarcire per un intervento che non spetterebbe di certo all’ente pubblico, ma che per motivi di pubblica salute e sicurezza non può più essere rinviato. Siamo nella frazione di Casenuove e più precisamente all’interno dell’area dell’ex fornace La Farfalla, da tempo al centro delle polemiche per una bonifica che dagli uffici di via Del Papa stanno sollecitando ormai da anni.

Il complesso è stato infatti oggetto di numerosi provvedimenti amministrativi tesi alla rimozione delle lastre di cemento armato danneggiate, oltre alla messa in sicurezza degli immobili che compongono l’intera area. Già nel 2019 la Asl, a seguito della presentazione da parte della società di una relazione tecnica, evidenziava la necessità di sottoporre le coperture di una parte degli edifici a verifiche annuali. Ad aprile dello scorso anno, invece, un’ordinanza intimava alla proprietà di provvedere all’immediata messa in sicurezza dell’amianto presente all’interno del complesso. Amianto che nel mese di agosto finì in strada in seguito al violento nubifragio che causò danni in tutto il territorio. Per rimuovere il materiale e tutelare la popolazione, il Comune fu costretto a intervenire in prima persona – e soprattutto a pagare di tasca propria – per rimuovere le lastre cadute in strada.

Nonostante i provvedimenti per il rimborso delle spese sostenute, dalla proprietà non sono arrivati segnali, né tantomento risposte alla richiesta di rimozione o messa in sicurezza delle coperture in amianto all’interno dell’ex fornace. Il sindaco Barnini ha quindi annunciato che l’amministrazione si muoverà per conto proprio e provvederà alla messa in sicurezza della struttura, anche se questo comporterà una spesa a carico dell’ente. Il problema è che il complesso immobiliare è attualmente oggetto di procedura esecutiva immobiliare pendente davanti al Tribunale di Firenze. Il Comune cercherà quindi di figurarsi come ente creditore, cercando di recuperare le spese sostenute per la bonifica senza gravare ulteriormente sulle casse pubbliche. Non prima però di aver rimosso tutto l’amianto dai ruderi dell’ex fornace.

Tommaso Carmignani