Ambulatori gratis alla Misericordia L’inaugurazione

Grande partecipazione all’inaugurazione dell’ambulatorio medico specialistico nei locali della Misericordia di Gambassi Terme in via Volterrana, dove alcuni specialisti offriranno visite gratuite ai pazienti che risiedono o che sono nati nel territorio di Gambassi Terme. Alla cerimonia, oltre a un nutrito gruppo di volontari in divisa sociale e molta popolazione gambassina, compresi rappresentanti delle varie associazioni del territorio, erano presenti il sindaco Paolo Campinoti, in rappresentanza del Comune di Gambassi che ha patrocinato il progetto, il governatore della Misericordia di Gambassi Terme Massimiliano Chesi, che ha introdotto la serata parlando del progetto e ringraziando tutti coloro che ne fanno parte, don Andrea Parrini, proposto di Gambassi Terme, e molti professionisti medici. La partenza dell’attività è prevista nel mese di marzo, iniziando con la parte cardiologica ed ecografistica, secondo le disponibilità fornite dai professionisti in base alle loro attività lavorative. L’inizio del percorso sarà a carico dei medici di medicina geneale che, sulla base delle loro indicazioni, indirizzeranno i pazienti verso la sede della Misericordia di Gambassi. Il taglio del nastro è stato eseguito, assieme al più piccolo presente alla serata, dalla signora Maria Montagnani, storica maestra elementare di Gambassi madre del dottor Leoncini e della compianta dottoressa Giovanna Leoncini, alla memoria della quale il progetto è dedicato. Alla serata presente anche il governatore della Misericordia di Soverato, Antonio Tavella, gemellata con la Misericordia di Gambassi Terme.