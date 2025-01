Ambra Angiolini. Ecco sul palco: "Oliva Denaro"

CASTELFIORENTINOIn arrivo il primo appuntamento del 2025 con la stagione di prosa del Teatro del Popolo di Castelfiorentino. Con una doppia replica in programma nelle date di mercoledì 8 e giovedì 9 gennaio alle ore 21, il nuovo anno prende il via con "Oliva Denaro", che vedrà tra i protagonisti Ambra Angiolini, con Giorgio Gallione alla regia. La grande attesa per lo spettacolo è confermata dal tutto esaurito, già fatto registrare per entrambe le repliche. Lo spettacolo è tratto dal romanzo di struggente bellezza di Viola Ardone, ispirato dalla reale vicenda di Franca Viola, la ragazza siciliana che a metà degli anni ‘60 fu la prima, dopo aver subito violenza, a rifiutare il cosiddetto "matrimonio riparatore", diventando nel tempo un vero e proprio simbolo nella lotta per l’emancipazione femminile in Italia.

Un personaggio femminile incantevole, che non si può non amare. Un rapporto tra padre e figlia osservato con una delicatezza e una profondità che commuovono. Una storia di crescita ed emancipazione che scandaglia le contraddizioni dell’amore (tra padri e figlie, tra madri e figlie). Oliva, proprio come Franca Viola, decide di essere protagonista delle proprie scelte, circondata da una famiglia che impara, con lei e grazie a lei, a superare ricatti, stereotipi e convenzioni. Insieme riusciranno a spezzare le catene della sottomissione e della vergogna. Oliva Denaro è la storia di tutte le donne che pensano e temono di non aver scelta, costrette da una legge arcaica e indecente ad accettare un aguzzino e un violentatore tra le mura di casa: infatti, lo stupro fino al 1981 era considerato solo oltraggio alla morale, e non reato contro la persona.

La stagione di prosa proseguirà venerdì 24 gennaio con lo spettacolo di danza "Sogno di una notte di mezza estate". Per informazioni è possibile contattare direttamente il teatro al telefono 0571 633482, oppure scrivere una mail all’indirizzo [email protected].