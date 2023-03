Ambiente e lotte Assemblea pubblica con i tanti cittadini "che non si piegano"

L’assemblea pubblica, che si terrà alla Casa del Popolo di Santa Maria a Empoli, Stasera alle 21,30, ha come titolo infatti "Sui territori decidiamo noi: verso le mobilitazioni della primavera". Un’occasione – spiega una nota del’assemblea permanente No Keu – per discutere di come contrastare dal basso le politiche ambientali e infrastrutturali imposte da enti locali, Regione e Governo a danno dei cittadini". "Da tempo ormai è evidente come ciò che muove le decisioni in tema di servizi, ambiente, realizzazione di impianti sia la volontà affaristica che tutela i grandi interessi, senza tenere minimamente in considerazione le istanze che arrivano dai territori – si legge –. Il sistema del profitto emerge bene dallo scandalo Keu, così come dal progetto di gassificatore che era stato presentato a Empoli e che si è scontrato con la grande mobilitazione della popolazione. La stessa logica che sta dietro alla costituzione della Multiutility, che dovrà gestire i servizi pubblici come rifiuti e acqua e che sarà quotata in borsa. O ancora il progetto di rigassificatore di Piombino, quello di raddoppio ferroviario tra Empoli e Granaiolo, la riapertura della discarica della Grillaia di Chianni e l’ampliamento delle altre presenti in Valdera". Un lungo filo rosso che accomuna le decine di mobilitazioni in tutta la Toscana e contro il quale i cittadini organizzati in comitati, assemblee e associazioni dal basso stanno combattendo, a difesa dell’ambiente e della salute.

"Discuteremo di come portare avanti le lotte e di come organizzarci per scendere in piazza tutte e tutti insieme, uniti – dicno gli organizzatori – . A partire dagli appuntamenti già in programma. A questo proposito la prima scadenza è quella di sabato 4 marzo a Pontedera con un corteo contro la riapertura della discarica della Grillaia, a Chianni, ma anche contro l’ampliamento delle altre discariche presenti in Valdera e la cementificazione, per dire no alla realizzazione della base militare di Coltano e per sollecitare le bonifiche del Keu sversato in tredici siti in tutta la Toscana. La seconda è quella di sabato 11 marzo a Piombino per un grande corteo contro il progetto di realizzazione di un impianto di rigassificazione del Gnl proveniente da Oltreoceano.