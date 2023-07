Altro dono alla pediatria per migliorare le cure

EMPOLI

Un altro macchinario per l’ossigenoterapia ad alti flussi in pediatria al San Giuseppe di Empoli, grazie alla generosità di una nota azienda, leader nella produzione di nastri adesivi, con sede a Cerreto Guidi. I

l macchinario si aggiunge ad altri due donati nei giorni scorsi incrementando così la dotazione a disposizione per la cura dei piccoli pazienti con insufficienze respiratorie legate a problemi broncopolmonari o a patologie come bronchiolite, infezione virale molto diffusa tra i bambini.

Al momento della donazione erano presenti il direttore sanitario del San Giuseppe Silvia Guarducci, il direttore della pediatria di Empoli Roberto Bernardini, il coordinatore infermieristico pediatria Federica Iannotta, insieme a due rappresentanti dell’azienda, Francesca e Alessandra Manzi. "Grazie alla solidarietà delle aziende del territorio il nostro ospedale si arricchisce e negli anni continuano a sostenerci con grande entusiasmo. Avere a disposizione un numero sufficiente di macchinari come questo riduce la possibilità di trasferimento dei piccoli pazienti in altri presidi ospedalieri", sottolinea il dottor Bernardini.

Mattia Blengini della società toscana, commenta: "Siamo onorati di poter contribuire al lavoro dei medici e di fare parte di questa importante missione di assicurare un ambiente di cura eccellente per i bambini affetti da patologie pediatriche, perché loro sono il nostro domani. Con questo macchinario, speriamo di poter offrire una tecnologia all’avanguardia che supporti le diagnosi e i trattamenti. Siamo consapevoli del valore della collaborazione tra il settore privato e il settore sanitario pubblico e riteniamo che la comunità debba unirsi per garantire il meglio per la salute e il futuro di tutti". La direzione sanitaria del presidio San Giuseppe, insieme al reparto di pediatria, ringrazia sentitamente i donatori per il gesto di solidarietà mostrato.