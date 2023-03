Altro blitz nelle Cerbaie Tra bivacchi e droga

I militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di San Miniato, unitamente al personale della Stazioni di Castelfranco, Santa Croce e Peccioli, coadiuvati da personale della stazione forestale di Calci e del Nucleo Cinofili di Pisa San Rossore hanno svolto un servizio straordinario di controllo che ha interessato le Cerbaie.

Il dispositivo impiegato dall’Arma ha permesso di controllare 46 persone e 30 veicoli, nonché di individuare tre bivacchi clandestini, privi di occupanti, che hanno, comunque, confermato una presenza non occasionale di ’postazioni’ di spaccio. All’interno delle aree bonificate sono stati, infatti, rinvenuti - oltre a vestiti, sacchi a pelo, vecchie biciclette abbandonate e incarti di alimenti - 3 bilancine di precisione, materiale usato per il confezionamento delle dosi e, in uno dei bivacchi, occultato nella macchia, un involucro con hashish. I controlli continueranno anche nelle prossime settimane, con l’ausilio di componenti specializzate dell’Arma.

C. B.