Altre due opere. La Pesa diventa galleria d’arte

La bassa Pesa diventata simbolo nazionale della questione climatica, e ora anche galleria d’arte: memorabile in merito l’installazione dell’artista Elena Bellantoni "Mi sono seccata". Adesso il Comune torna a puntare i riflettori sul Lungo Pesa, scorcio di grande pregio ambientale, attraverso l’arte ed in particolar modo grazie al progetto “Cantieri Montelupo“, a cura di Christian Caliandro. Grazie alla produzione della Fondazione Museo Montelupo che ha intercettato i finanziamenti di Toscanaincontemporanea2023 è stata infatti avviato un intervento che interessa il lungo fiume. Ne ha parlato direttamente il sindaco, Paolo Masetti. Gli artisti coinvolti in Cantieri Montelupo 2023 sono stati Maria Palmieri, Roxy in the Box, Alessandro Scarabello e Anna Capolupo (nella foto). Ossia il meglio dell’arte di oggi. Si tratta di opere di grande formato. I due nuovi lavori - che vanno ad affiancarsi al dittico (coppia di tavolette, di legno o d’avorio, congiunte a cerniera) realizzato da Gianni Asdrubali nel 2016 nell’ambito del progetto “Materia Prima“ - saranno inaugurate insieme alla mostra collettiva di “Cantieri Montelupo“ nella galleria di via XX settembre 37, venerdì 17 maggio a partire dalle ore 18.30, in occasione dell’apertura dell’evento nazionale “Buongiorno Ceramica“, festival delle città della ceramica italiane promosso e organizzato da AICC (Associazione Italiana delle Città della Ceramica). "Con questa operazione andiamo a realizzare lungo il torrente Pesa una sorta di “quadreria“ postmoderna – afferma l’assessore alla cultura Aglaia Viviani –, in cui le opere sono percepite in continuità l’una con l’altra".

Andrea Ciappi