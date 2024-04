Altra sessione di corse. Già aperte le iscrizioni

Dopo la prima sessione di domenica scorsa, l’associazione Palio delle Contrade “Città di Fucecchio” apre le iscrizioni alla seconda corsa di primavera, in programma sabato 27 aprile 2024. Sarà possibile iscrivere i cavalli fino alle 14 di domenica 21 aprile. Per l’iscrizione occorre inviare la richiesta all’indirizzo [email protected]. Oltre al nome, dovrà essere indicata l’età del cavallo, il nome del fantino e del proprietario. È possibile scaricare il regolamento e le modalità di iscrizione sul sito del palio. Intanto sabato si svolgerà il Gran Galà dei Musici e degli Sbandieratori. Fino al 15 aprile sono in vigore modifiche alla viabilità: con divieti di circolazione e sosta con rimozione coatta in piazza Vittorio Veneto. Il 13 aprile dalle 20 alle 24 ci sarà l’obbligo di svolta in via donateschi per i veicoli provenienti da via la marmora e via Porta Raimonda, senso unico alternato da via Nuova della Ferruzza a via Castruccio Castracani fino a piazza Spartaco Lavagnini e da via delle Carbonaie a via Poggio Alderighi.