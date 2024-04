Alluvione, scoppia la polemica: "Un consiglio aperto a Stabbia. Temiamo la fuga delle imprese"

Si ritorna a parlare dell’alluvione del 2 novembre scorso. E si ritorna a parlare di Stabbia, dove il disastro fu più feroce. I cittadini - secondo il Centrodestra per Cerreto - attendono ancora risposte, e si teme vieppiù la ‘fuga’ delle imprese dalle aree produttive del fondovalle. Prima di tutto, tramite un’interrogazione in consiglio comunale, il Centrodestra ha chiesto una seduta aperta del consiglio stesso da tenersi proprio a Stabbia. Un modo, si spiega, per andare a cuore del problema e far sentire tangibilmente la vicinanza delle istituzioni. A cinque mesi dall’alluvione, "il consiglio comunale non si è mai riunito sull’argomento se si esclude una nostra interrogazione". "Siamo di fronte ad una situazione assurda - riprende il Centrodestra - in cui l’organo più importante dell’ente locale cioè il consiglio comunale è in ostaggio di una maggioranza che impedisce la discussione su di un argomento che ha un’importanza determinante per il nostro territorio".

Il centrodestra cita anche il recente report della Camera di Commercio dove si vede che l’artigianato, nel territorio cerretese, sia in fase calante (-3,10 per cento, fanalino di coda degli Undici; al top Montespertoli con +2,80 per cento). In una ulteriore interrogazione, il Centrodestra parla di "dato ancora più preoccupante se si pensa che dopo quanto avvenuto il 2 novembre scorso la situazione cerretese potrebbe vedere la fuga di realtà artigianali a causa della mancata risoluzione dei problemi legati alla regimazione idraulica". La giunta ‘risponde’ con gli investimenti portati avanti in questi mesi, tra cui quelli immediati per fronteggiare l’emergenza. A Cerreto Guidi la conta dei danni calcolata allo scorso gennaio ammonterebbe ad un milione di euro; il Comune mediceo mise subito in campo nelle prime settimane tante delibere per far fronte agli interventi di primissimo piano. Ora però si vorrebbe l’intero consiglio vicino alla frazione.

Andrea Ciappi